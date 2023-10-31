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В Таврийске частично ограничат подачу электричества

В Таврийске частично ограничат подачу электричества

Сотрудникам Новокаховского РЭС необходимо провести плановое обслуживание электросетей.Пресс-служба Новокаховского РЭС сообщает, что сегодня с 10:00 до 15:00 в Таврийске будет временно отключено электричество в некоторых районах города.

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