Блогер Стас Васильев призвал Трампа и Маска сделать западный интернет свободным

Российский блогер Стас "Ай как просто!" Васильев опубликовал в соцсети X (ранее Twitter) видеоролик с обращением на английском языке к Дональду Трампу, Илону Маску, Джей Ди Вэнсу и представителям Google, призвав их "сделать интернет снова свободным".