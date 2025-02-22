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Блогер Стас Васильев призвал Трампа и Маска сделать западный интернет свободным

Блогер Стас Васильев призвал Трампа и Маска сделать западный интернет свободным

Российский блогер Стас "Ай как просто!" Васильев опубликовал в соцсети X (ранее Twitter) видеоролик с обращением на английском языке к Дональду Трампу, Илону Маску, Джей Ди Вэнсу и представителям Google, призвав их "сделать интернет снова свободным".

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