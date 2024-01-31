Школьники из Марьиной рощи встретились с жительницей блокадного Ленинграда

В школе «Марьина Роща» состоялся исторический вечер «900 дней стойкости. Блокада Ленинграда и ее герои», в рамках которой своей историей с юнармейцами 5К класса поделилась жительница блокадного Ленинграда Людмила Джабраиловна Титова.
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