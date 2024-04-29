Не только шашлык: 10 идей, что ещё пожарить на мангале

Классический шашлык в майские празднике — славная традиция, которой многие ждут с нетерпением. Однако на мангале можно зажарить не только привычную свинину — вот еще 10 идей блюд на мангале, хватит на все майские праздники! Морепродукты на шпажках Откройте для себя новые вкусы, готовя креветки, кальмары или мидии на мангале.
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