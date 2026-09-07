ERR: пять военных пострадали при испытательных стрельбах в Эстонии

Пять эстонских военнослужащих пострадали при разрыве ствола миномёта во время испытательных стрельб на центральном полигоне сил обороны страны недалеко от Тапа.
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