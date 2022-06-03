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Пеле обратился к Путину, условия «Спартака» на Суперкубок, Рюдигер в «Реале», а Шварц – в «Герте», «Бостон» выиграл первый матч финала НБА и другие новости

Пеле обратился к Путину, условия «Спартака» на Суперкубок, Рюдигер в «Реале», а Шварц – в «Герте», «Бостон» выиграл первый матч финала НБА и другие новости

1. Величайший футболист планеты Пеле обратился к Владимиру Путину по поводу ситуации на Украине: «Остановите это».

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