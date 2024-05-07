Энтомолог рассказала, ждет ли Алтайский край комариный апокалипсис летом 2024 года

На фоне обильного весеннего паводка и потепления в регионе прогнозируется нашествие комаров Активность первых комаров отмечается в некоторых муниципалитетах Алтайского края, а к середине мая в регионе уже повсеместно может начаться нашествие этих кровососущих.
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