Рогов назвал подлостью слова Макрона о российской угрозе — 1106-й день СВО

Слова президента Франции Эммануэля Макрона о России, которая стала «угрозой для Европы», Владимир Рогов считает не только политической и человеческой подлостью по отношению к России, но и лицемерием по отношению к Украине.
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