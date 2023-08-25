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«Челси» отдаст Андрея Сантоса «Ноттингему» в аренду на сезон – без опции выкупа

«Челси» отдаст Андрея Сантоса «Ноттингему» в аренду на сезон – без опции выкупа

В ближайшее время 19-летний бразильский полузащитник пройдет медицинское обследование.  Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, в договоре аренды игрока не будет опции выкупа.

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