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Профессор оманского вуза назвал Москву качественным современным мегаполисом

Профессор оманского вуза назвал Москву качественным современным мегаполисом

Москва становится все более привлекательной для туристов из разных стран благодаря качественной городской среде в сочетании с культурой современного мегаполиса.

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