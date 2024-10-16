Политика как он...
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В США предрекли кризис в случае победы Харрис на выборах

В США предрекли кризис в случае победы Харрис на выборах

Экс-заместитель главы Службы таможенного и пограничного контроля США Рональд Витиелло предрек, что в случае победы Камалы Харрис на президентских выборах кризис на южной границе страны усилится, сообщает РИА Новости.

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