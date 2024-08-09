Это не шутки! Врач Платонова рассказала, при какой аритмии может остановиться сердце

В России болезни сердца и сосудов остаются одной из главных причин смертности. Хотя в последние годы врачи отмечают, что общая заболеваемость и смертность от сердечно-сосудистых патологий постепенно снижаются.
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