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Это не шутки! Врач Платонова рассказала, при какой аритмии может остановиться сердце

Это не шутки! Врач Платонова рассказала, при какой аритмии может остановиться сердце

В России болезни сердца и сосудов остаются одной из главных причин смертности. Хотя в последние годы врачи отмечают, что общая заболеваемость и смертность от сердечно-сосудистых патологий постепенно снижаются.

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