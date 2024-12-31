В России оценили в рублях новые универсалы BMW M5

На классифайдах появились объявления с баварскими супергибридами. Продавец готов поставить автомобили с европейского склада за два-три месяца, российская цена с учётом пошлин, утильсбора и оформления ЭПТС составляет от 23,9 до 28 миллионов рублей.
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