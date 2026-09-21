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Царьград

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TV Asashi: Японке при операции удалили здоровую часть мозга

TV Asashi: Японке при операции удалили здоровую часть мозга

В Университетской больнице Киото пациентке ошибочно удалили здоровую часть мозга вместо опухоли, что привело к потере возможности дышать самостоятельно.

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