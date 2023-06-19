Царьград

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У режиссера Глеба Панфилова начинает восстанавливаться речь

У режиссера Глеба Панфилова начинает восстанавливаться речь

Панфилова перевели в обычную палату.Как ранее сообщал «Царьград», режиссера Глеба Панфилова госпитализировали с инсультом, по последним данным у него начинает восстанавливаться речь, сообщает ТАСС со ссылкой на директора театра «Ленком» Варшавера.

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