У режиссера Глеба Панфилова начинает восстанавливаться речь

Панфилова перевели в обычную палату.Как ранее сообщал «Царьград», режиссера Глеба Панфилова госпитализировали с инсультом, по последним данным у него начинает восстанавливаться речь, сообщает ТАСС со ссылкой на директора театра «Ленком» Варшавера.