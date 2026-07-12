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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Пьяная ссора на Алтае закончилась избиением женщины кочергой

Пьяная ссора на Алтае закончилась избиением женщины кочергой

Потерпевшая вызвала скорую помощь и сотрудников полиции В Кош-Агачском районе Республики Алтай 58-летнего местного жителя подозревают в умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью своей сожительнице.

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