Кристиан Хорнер отметил свой юбилей в кругу мировых друзей

Кристиан Хорнер о праздновании юбилея: Любимая жена чрезвычайно меня удивила Ему исполнилось 50 лет. Фото: из открытых источников Юбилей Кристиана Хорнера, руководителя команды Red Bull Racing, был отмечен грандиозной вечеринкой в центре Лондона.