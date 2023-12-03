Кристиан Хорнер отметил свой юбилей в кругу мировых друзей

Кристиан Хорнер о праздновании юбилея: Любимая жена чрезвычайно меня удивила Ему исполнилось 50 лет. Фото: из открытых источников Юбилей Кристиана Хорнера, руководителя команды Red Bull Racing, был отмечен грандиозной вечеринкой в центре Лондона.
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