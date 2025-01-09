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Гусев: в пригороде Воронежа РЭБ подавили еще несколько БПЛА, пострадавших нет

Гусев: в пригороде Воронежа РЭБ подавили еще несколько БПЛА, пострадавших нет

Средства Радиоэлектронной борьбы (РЭБ) подавили еще несколько беспилотников в пригороде Воронежа. Предварительно, пострадавших нет, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Воронежской области Александр Гусев.

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