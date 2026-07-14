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Metro Москва

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Мэр Москвы сообщил о ликвидации уже 25 БПЛА, летевших на столицу

Мэр Москвы сообщил о ликвидации уже 25 БПЛА, летевших на столицу

Защита воздушного пространства столицы была обеспечена на должном уровне: дежурные расчёты противовоздушной обороны ВС России благодаря ювелирной работе своевременно обнаружили и уничтожили ещё 2 БПЛА ВСУ, пытавшихся совершить прорыв к Москве.

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