Мэр Москвы сообщил о ликвидации уже 25 БПЛА, летевших на столицу

Защита воздушного пространства столицы была обеспечена на должном уровне: дежурные расчёты противовоздушной обороны ВС России благодаря ювелирной работе своевременно обнаружили и уничтожили ещё 2 БПЛА ВСУ, пытавшихся совершить прорыв к Москве.
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