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Массовой дракой кончился матч «Динамо-2» – «Иртыш» во Второй лиге. Динамовец Хубулов ударил по лицу партнера Летечина

По голу забили Дмитрий Александров и Виктор Окишор. После финального свистка возник конфликт между нападающим москвичей Александром Хубуловым и защитником омичей Константином Щербаковым, завязалась крупная потасовка.

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