«Территория будущего. Москва 2030» приглашает на открытие «Московской A Cappella»

Тысячи голосов вокалистов совсем скоро дополнят звучание огромного мегаполиса. Уже с 23 августа участники Международного музыкального фестиваля-конкурса «Московская A Cappella» будут выходить на концертные площадки по всей столице в рамках проекта «Лето в Москве» и главного события этого сезона — форума-фестиваля «Территория будущего.