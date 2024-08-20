«Территория будущего. Москва 2030» приглашает на открытие «Московской A Cappella»

Тысячи голосов вокалистов совсем скоро дополнят звучание огромного мегаполиса. Уже с 23 августа участники Международного музыкального фестиваля-конкурса «Московская A Cappella» будут выходить на концертные площадки по всей столице в рамках проекта «Лето в Москве» и главного события этого сезона — форума-фестиваля «Территория будущего.
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