Ретейл-эксперт Карпов: яйца будут дешеветь, роста цен из-за Пасхи не ожидается

В этом году можно не опасаться обычного для Пасхи скачка цен на яйца – на фоне завершения кризиса из-за птичьего гриппа и наращивания производственных мощностей, их стоимость, напротив, будет падать, считает эксперт по рынку ретейла Андрей Карпов.