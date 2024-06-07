Кулаткы укуларында: Эдуард Ганиевның изге гамәлләре, салган мәчет-мәдрәсәләре калды

<p>Ульяновскиның «Өмет» газетасында «Егерменче Кулаткы укулары» дигән язма чыкты.</p> <p>Иске Кулаткы җирлегендә «Гаилә – ил терәге» дигән темага академик <strong>Эдуард Әнвәр улы Ганиев </strong>исемендәге ХХ нче Кулаткы укулары үтте.
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