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В Севастополе заключен контракт на проектирование доступного жилья

В Севастополе заключен контракт на проектирование доступного жилья

На заседании Правительства Севастополя под председательством губернатора Михаила Развожаева директор департамента капитального строительства Илларион Гапицонов рассказал о заключении контракта на проектирование доступного жилья и озвучил проект, определяющий требования к его внутренней отделке.

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