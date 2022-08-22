В Севастополе заключен контракт на проектирование доступного жилья

На заседании Правительства Севастополя под председательством губернатора Михаила Развожаева директор департамента капитального строительства Илларион Гапицонов рассказал о заключении контракта на проектирование доступного жилья и озвучил проект, определяющий требования к его внутренней отделке.
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