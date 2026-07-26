Демократическая Республика Конго: по меньшей мере семь человек были убиты и еще несколько человек были взяты в плен после того, как Союзные демократические силы (АДС) атаковали Лукайю, территория Мамбаса, провинция Итури, 24 июля.
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