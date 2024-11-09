В Рязани, Скопинском и Михайловском районах 8 ноября потушили 4 пожара

Представители МЧС сообщили, что 8 ноября в регионе потушили четыре пожара. Два из них пришлось на долю областного центра, еще по одному возгоранию в пятницу было зафиксировано в Скопинском и Михайловском районах.
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