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Аргументы и Факты

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ПВО уничтожила два украинских беспилотника над Севастополем

ПВО уничтожила два украинских беспилотника над Севастополем

Российские подразделения противовоздушной обороны отразили атаку беспилотников на Севастополь. По информации губернатора Михаила Развожаева, в операции были задействованы силы ПВО и мобильные огневые группы.

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