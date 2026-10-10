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Авто Новости

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Неожиданный японский кроссовер в России: почему атмосферный Qashqai с вариатором снова стал интересен

Неожиданный японский кроссовер в России: почему атмосферный Qashqai с вариатором снова стал интересен

Рынок новых автомобилей в России продолжает жить по своим, порой парадоксальным законам. Привычные японские бренды официально ушли, но это не значит, что машины из Японии исчезли полностью.

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