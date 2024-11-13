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Царьград

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Инспектор раскрыл, какие марки автомобилей не останавливают инспекторы ГАИ

Инспектор раскрыл, какие марки автомобилей не останавливают инспекторы ГАИ

Дорожный инспектор в беседе с журналистами рассказал, какие автомобили проверяют реже других.Мысль о том, что некоторые марки дорожные инспекторы останавливают и проверяют чаще других, уже приходила в голову многим водителям.

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