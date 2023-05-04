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Холанд побил рекорд АПЛ по голам, получение Fan ID упростили, ЦСКА в финале, Роналду – самый высокооплачиваемый спортсмен мира и другие новости

1. Эрлинг Холанд забил 35-й гол в сезоне и побил рекорд АПЛ, державшийся 29 лет. Он помог «Манчестер Сити» разгромить «Вест Хэм» (3:0) и обогнать «Арсенал» на 1 очко таблице при игре в запасе.

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