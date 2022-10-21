Словно авантюрная прогулка: Александр Адабашьян раскрывает подробности работы с Никитой Михалковым

Советский и российский кинорежиссер, сценарист, продюсер, киноактер, телеведущий, блогер, полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством», герой Труда Российской Федерации, народный артист РСФСР Никита Михалков родился 21 октября 1945 года.
Советский и российский кинорежиссер, сценарист, продюсер, киноактер, телеведущий, блогер, полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством», герой Труда Российской Федерации, народный артист РСФСР Никита Михалков родился 21 октября 1945 года.
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