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Словно авантюрная прогулка: Александр Адабашьян раскрывает подробности работы с Никитой Михалковым

Словно авантюрная прогулка: Александр Адабашьян раскрывает подробности работы с Никитой Михалковым

Советский и российский кинорежиссер, сценарист, продюсер, киноактер, телеведущий, блогер, полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством», герой Труда Российской Федерации, народный артист РСФСР Никита Михалков родился 21 октября 1945 года.

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