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Американский офицер Дэвис заявил, что деньги не помогут Украине победить РФ

Американский офицер Дэвис заявил, что деньги не помогут Украине победить РФ

Соединенные Штаты все-таки смогут предоставить финансовую поддержку Украине. Но американские деньги не помогут Киеву в противостоянии с Москвой, заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис в интервью британскому телеканалу GB News.

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