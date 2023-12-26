Американский офицер Дэвис заявил, что деньги не помогут Украине победить РФ

Соединенные Штаты все-таки смогут предоставить финансовую поддержку Украине. Но американские деньги не помогут Киеву в противостоянии с Москвой, заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис в интервью британскому телеканалу GB News.
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