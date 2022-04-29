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Рогозин сообщил о скроках начала отработки супербыстрой схемы полета на МКС

Рогозин сообщил о скроках начала отработки супербыстрой схемы полета на МКС

Генеральный директор государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» Дмитрий Рогозин заявил, что отработка супербыстрой схемы полета на Международную космическую станцию на пилотируемом корабле может начаться в 2023–2024 годах.

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