Новый Tesla Roadster может удивить не только разгоном до 60 миль в час менее чем за секунду. Судя по заявлениям Илона Маска, спорткар рассматривают как основу для зрелищных воздушных выступлений: автомобиль сможет отрываться от земли, менять положение в полёте и возвращаться на колёса.
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