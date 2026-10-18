Новый Tesla Roadster может удивить не только разгоном до 60 миль в час менее чем за секунду. Судя по заявлениям Илона Маска, спорткар рассматривают как основу для зрелищных воздушных выступлений: автомобиль сможет отрываться от земли, менять положение в полёте и возвращаться на колёса.