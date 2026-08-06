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Царьград

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Алаудинов призвал вернуть смертную казнь для трибунала над ВСУ

Алаудинов призвал вернуть смертную казнь для трибунала над ВСУ

Генерал-лейтенант высказался о наказании за военные преступления после завершения спецоперации.Командир спецподразделения «Ахмат» Апты Алаудинов, выступая в годовщину вторжения украинских формирований в Курскую область, заявил о необходимости восстановления высшей меры наказания на время проведения судебного процесса над виновными в военных преступлениях.

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Комментарии
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Олег Орлов
Обязательно.   А в принципе она сохранена в Донецкой республике... Ведь напали на республику им и судить...
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1 м.