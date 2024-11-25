Бункеры на любой вкус: Россия запускает массовое производство защитных укрытий от ядерной угрозы Юлия ЧелкановаВ условиях нарастающей геополитической напряженности и угрозы ядерной войны, Министерство чрезвычайных ситуаций (МЧС) России объявило о запуске массового производства специализированных бункеров.
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