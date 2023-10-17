Чернышенко: Возврат туристического кешбэка в 2024 году не предусмотрен

В 2024 году правительство не планирует возобновлять программу туристического кешбэка, этот инструмент был эффективным в ситуации резкого сокращения спроса, заявил 17 октября журналистам вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
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