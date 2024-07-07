Воспаление в молодом возрасте снижает когнитивные функции к 40 годам

В исследовании приняли участие почти 2,5 тысячи мужчин и женщин в возрасте от 18 до 30 лет. Ученые проанализировали их образ жизни, привычки и рацион, а также уровень биомаркера воспаления в организме – С-реактивного белка.
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