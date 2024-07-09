Как заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов, в США лицемерно умалчивают о том, что в больницу «Охматдет» в Киеве попала ракета украинской ПВО, тем самым рассчитывая использовать это для новых поставок вооружений Украине.
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