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Антонов: США умалчивают, что в больницу в Киеве попала ракета украинской ПВО

Антонов: США умалчивают, что в больницу в Киеве попала ракета украинской ПВО

Как заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов, в США лицемерно умалчивают о том, что в больницу «Охматдет» в Киеве попала ракета украинской ПВО, тем самым рассчитывая использовать это для новых поставок вооружений Украине.

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Комментарии
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Ю
Юрий Зубрин
Не украинского ПВО ,а американского ПВО....Вот так -то!
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16 час.

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