Суд признал Ripple (XRP) не ценной бумагой

В прошлом году в продолжающейся юридической битве между Ripple Labs и Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC) был вынесен решающий вердикт, постановивший, что XRP не классифицируется как ценная бумага.
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