В Госдепе США отвергли идею Лаврова устранить причины кризиса на Украине

Россия и Соединенные Штаты разошлись во взглядах на причины украинского кризиса. Министр иностранных дел России Сергей Лавров считает, что его стране угрожают западные страны, однако представители американского внешнеполитического ведомства отвергают эту позицию.
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