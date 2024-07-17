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В Госдепе США отвергли идею Лаврова устранить причины кризиса на Украине

В Госдепе США отвергли идею Лаврова устранить причины кризиса на Украине

Россия и Соединенные Штаты разошлись во взглядах на причины украинского кризиса. Министр иностранных дел России Сергей Лавров считает, что его стране угрожают западные страны, однако представители американского внешнеполитического ведомства отвергают эту позицию.

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