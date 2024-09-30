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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Денисенко и Соколова не забрали с драфта отказов «Вегаса» и «Юты». Игроки вернулись в АХЛ

Форварды вернулись в АХЛ.   В прошлом сезоне 24-летний Денисенко сыграл 6 матчей за «Голден Найтс» в НХЛ и остался без набранных очков.

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