Запашный об очереди желающих вернуться в Россию: "Уехали? До свидания. В одну сторону"

Царьград ФОТО: КОЛЛАЖ ЦАРЬГРАДА Звёзды шоу-бизнеса собираются вернуться в Россию. Почему сейчас так происходит? Об очереди желающих вернуться в Россию высказался гендиректор Большого Московского цирка Эдгард Запашный: "Уехали? До свидания.