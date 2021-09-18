Выборы 2021. Дебош коммуниста Бондаренко на участке: дело дошло до ОМОНа

Темы дняПолитикаВыборы 2021. Дебош коммуниста Бондаренко на участке: дело дошло до ОМОНа Напомним, сегодня в Саратове на избирательном участке № 64 коммунист Николай Бондаренко устроил провокацию.Вернуться к статье16322НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьВладимирГовновброс! Главное - маску "оденьте" (хотя правильнее наденьте, но это уже неважно). А что было до этого? Почему не показали? Нарушают, а потом за камеры хватаются.Маринаох, как важно - оденьте или наденьте))). Это же самое важное, правда?))) ну конечно, за такой демагогией можно попробовать заштриховать ХАМСТВО депутата от КПРФ, нарушение закона им же!!! За идиотов всех держите, господа коммунисты? НИЧТО не может оправдать ХАМСТВО любого кандидата в депутаты! НИКТО не смеет орать на председателя комиссии - вам показалось, что произошло нарушение - действуй по ЗАКОНУ, который вроде как собираешься защищать, а не ори как потерпевший!!! И. кстати, а маску он снял! То, что она болталась у него на шее, не говорит о том, что он соблюдает антиковидный режим!НАНаталья АндросоваСами провоцируют людей,а Бондаренко прав! Этим теткам платят из бюджета нашего,они готовы выпрыгнуть из юбокМаринаа чем они его спровоцировали? И очень простой вопрос - какой из него депутат, если его так просто вывести из себя? Вы правда хотите хама в депутаты, их там мало, хотите еще одного? Или вы правоту человека по децибелам его голоса и способности хамить определяете?Владимир ОробейНаталья-я-я! Вы сначала посмотрите хоть одно видео с этой мразью Бондаренко. Одного ролика хватит, чтобы понять, что это демагог и подонок!!!ЕБЕлена Бресловамразь это ты! и подонокВиктор ВасиленкоВолодя , ты сено , пропущенное через корову .....Маринафууу, Елена, а я о вас как-то лучше думала! Жаль!Владимир Барышев"Единая Россия" , сама, источник всех провокаций!GGarryПриведите примеры, товарисч холопчик....Александр Григорова нет у него примеров ..ведь петуху главное прокукарекатьАлександр НагоровПредседатель комиссии фальсифицировала результаты надомного голосования. Добиться чего-нибудь наблюдателям не удалось. Им не предоставлялись документы. Два документа Бондаренко удалось получить. Остальные не удалось получить ни Бондаренко, ни полиции. Рядом гуляла какая-то тётка из Единой России. Ну не давал Бондаренко едросам выборы фальсифицировать. Конечно Бондаренко трудно было себя сдерживать. Но едросы психовали не меньше. Почему не выложили полное видео? Эта история очень долго длиласьАлександр ПоповТётка из ЕР это и есть Литневская.Маринану во-первых, кто ДОКАЗАЛ фальсификацию? Это Бондаренко решил? Да плевать на его решения! Кандидат в депутаты не слышал о ПРАВОВОМ режиме решения споров? Никогда не слышал как поступать в этом случае? Обязательно хамить и орать? Вы именно так видите действия депутатов? Интересно, а если ВСЕ депутаты применят этот метод - вам не кажется, что мы в филиал Хохляндии превратимся? Может лучше по закону и людьми, более уравновешенными для этого?Виктор Василенкоона просто исчадие ада ....Леонид Попивняк....Бондаренко как был шутом - так и остался.....очень надеюсь что пролетит мимо ГД......Борис НиколаевичНадейся, а я ОЧЕНЬ НАДЕЮСЬ ЧТО ОН ПРОЙДЁТ В КГОС.ДУМУ!Леонид Попивняк...Ваше право...посмотрим на мнение избирателей........NVS66 SergeiShulepovСмотрят на данные избиркома, а не на мнение народа.Леонид Попивняк....не факт...не факт....))))).....вот посмотрел на список кандидатов в городскую власть в своем городе......главврач больницы.....уборщица помещений......временно безработный (самовыдвиженец) и 27-ти летняя домохозяйка.....у Вас есть сомнения в результате голосования????.....или избирком подтасует????)))))Александр НагоровА кроме этого ничего не смотрели? Что за кандидаты и кто их выдвинул, не смотрели?Леонид Попивняк....Смотрел конечно.....один самовыдвиженец....СР....ЛДПР и ЕР.....ВВВиктория ВикторияОчередная провокация от ЕР. От какой партии депутат Саратовской областной думы Юлия Литневская.?mark nikitinСергей ДанченкоМаринаэто ЕР заставили кандидата от КПРФ ХАМСКИ вести себя на избирательном участке?))))))))))))))))))))))))) И при чем тут Литневская? Она разве затеяла ор?Nikita Kopitovhttps://www.youtube.com/watch?v=sAvWMqz6SrAВалерий ПашнинВот такое настоящее лицо у кандидата в депутаты г-на Бондаренко, который не признал что Крым принадлежит России.ИИринаВы ,враги коммунистов ,ничего не признаете из того ,что сделали коммунисты ,включая то ,что вы выставляете за их "преступления " то ,что они в 1939-1940 голах вернули в состав страны захваченные вами в Гражданскую российские территории ,но считаете ,что коммунисты и их сторонники обязаны признавать всё,что сделали вы .ВПвалентина ПунашеваСейчас коммунисты не похожи на тех, что были раньше, поэтому не надо примазываться к ним. Вы и коммунисты СССР как небо и земля. Наглядный пример Бондаренко. Истеричка, а не мужик.ИИринаВот и вся трусливая идеология врагов коммунистов -на все обвинения ВАМ ,вы бросаетесь бесноваться против коммунистов .Такой была и ваша "предвыборная агитация " в Интернете -одно злобствование ПРОТИВ КПРФ ,и ничего ЗА ваши партии .Александр НагоровВы, едросы, обвиняете коммунистов сначала в одном, потом, в прямо противоположном. То коммунисты уничтожили "лучших крестьян", продали немцам страну, потом "коммунисты уже не те". Сначала говорите, что "коммунисты развалили СССР", при этом забываете сказать, что коммунисты, которые СССР разваливали, сейчас в Единой России. Кому Путин цветочки носит? Солженицину и прихвостню Гитлера - Шмелёву. Хоть один цветочек он принёс к памятникам Ленина или Сталина? Сначала говорите, что Путин "поднял Россию с колен", что "оппозиция хочет возвращения 90-х", но забываете рассказать, чем Путин в 90-е занимался. Забываете сказать кто строил Ельцин-центр, забываете сказать про непотопляемого Чубайса. Коммунист 20-х годов не устраивал бы истерику. Он бы шашкой порубал негодяев. В этом Вы правы. Я понимаю, что вам ближе те, кто в угоду олигархам выборы фальсифицируют.Кремлебот ПутинаКогда СССР развалился, была только одна партия - КПСС. Так что не песдите, милейший, что СССР развалили не коммунистыЛюдмила Хурамшина (Стародубцева)Вот увидите, его Зюганов даже не осудит, а будет выгораживать. Также когда Бондаренко заявил, что Крым Украина, его никто из однопартийцев даже не одернул. Значит они разделяют его мнение.Сергей ДанченкоСергей ДанченкоТо были не коммунисты, а члены партии.Маринаага, ага, так удобно заниматься демагогией и уводить разговор от главного - кто виноват в развале СССР))))).Сергей ДанченкоВот он - член партии. Как и Горбачев, как и нынешний президент.ЕБЕлена Бресловапосмотрите видео полностью, не будьте дурой! женщины ведут себя ужасно, порвали документы, не дают посмотреть, орут. Нарушили всё, что можно, но выкладывают кусочек с законным (между прочим!) возмущением Бондаренко. Стаей ходят твари!ЕБЕлена Бресловада именно коммунист Путин, коммунисты горби и ЕБН, Чубайс и гайдар, яковлев и шеворнадзеМаринаэто не члены партии, а представители высшего органа коммунистической партии советского союза))). Прекратите стыдливо прикрывать позор!Кремлебот ПутинаПро таких как Елена Бреслова: Вас гроза в пути застала? То рука Кремля достала. Холод, ветер, снегопад - Снова Путин виноват. Сносит крышу ураганом? - Это Путин мстит баранам. Шторм, цунами, наводненье? - Это Путин, без сомненья! Ливень, оползень, циклон - Виноват, конечно, ОН. Сель, лавина, камнепад? - Ясно: Путин виноват! Смерч, тайфун, землетрясенье - Нет от Путина спасенья! В темя клюнула ворона? - Это - юный друг ОМОНа. Пчелы, осы жалят вас? - Это путинский СпецНаз. Видишь этого шмеля? - Он на службе у Кремля! Если верите в такое - Это просто паранойя!Борис ГораВ те годы были действительно коммунисты, он и в атаку первыми поднимались. А сегодняшние так называемые коммунисты ничего общего с ними не имеют, а только эксплуатируют незаслуженно их заслуги и атрибутику. Такие "коммунисты" как эти - выдвиженцы от бандитских и воровских кланов готовы Родину продать ради собственной власти и выгоды. Вспомните того же Вороненкова.АлександрТак других то не было.А в КПРФ коммунистов не было со дня основания.Леонид БуравлевВ "коммунисты" сейчас принимают всякую шваль, которую Сталин ставил бы к стенке без суда и следствия!)))Александр НагоровПредседателя комиссии за фальсификацию результатов выборов Сталин точно поставил бы к стенке вместе со всей избирательной комиссией. Но с открытым и публичным судом. Чтобы было другим не повадно.Александр НагоровИ вас, как врага народа тоже к стенке бы поставил, но, вас "тройка" судила бы. Фальсификация выборов тягчайшее государственное преступление.Маринадоказательства фальсификации - в студию! Где решение суда? Вы только со слов Бондаренко верите, а что с фактами?ЕБЕлена Бресловаа видео полностью посмотреть слабо?! да вам и не надо, как же потом врать-то неудобно будетМариназадаю снова вопрос! Где ДОКАЗАТЕЛЬСТВА фальсификации? В этом видео проводится расследование, имеется выводы комиссии, а может уже решение суда? Елена, для меня ор и хамство кандидата в депутаты НЕ являются доказательством его слов! Я считаю, что кандидат должен быть сдержан и все делать в соответствии с законом, даже если его провоцируют, и уж точно не орать в лицо женщине и не хамить ей! То, что происходит на видео - позор депутату от КПРФ!Сергей ЛавровТоварищ Сталин ЕР бы точно "ставил бы к стенке без суда и следствия!" как антинародную организацию.Сергей ЛавровА судьи кто?Strannik WeidОн не мужик, он заднеприводное существоБорис НиколаевичОн что по твоему должен закрыть глаза на подделку документов, которую председатель пыталась скрыть?! Значит ты сам такой же фальсификатор как и эта председатель! Не мужик это ты на поверку оказываешься!Маринадоказательства предъявите пожалуйста! Не болтовню, ор и хамство, а ФАКТЫ!Сергей ЛавровА доказательств много в интернете,начиная с вбросов в урны бюллетеней за себя и того парня,сейфы разборные,даже без задних стенок,"карусели",урны не опечатываются,поддельные реестры и т.д.Борис НиколаевичПровокатором оказывается сам автор, когда пишет:"дело дошло до ОМОНа" Но не указывает кто вызвал этот самый ОМОН! А вызвал его как раз сам Бондаренко, видя как внаглую председатель и Компания подделывают документы на ходу, и пытаются это скрыть! Это называется передёргивание фактов, и выдавание белое за чёрное и чёрное за белое!Александр ПоповА в день выборов агитацию разве можно проводить, а автор?Кремлебот ПутинаС прошлого года - можно. Иногда надо немножко учиться, чтобы не задавать глупых вопросовmark nikitinбондаренко и выбран кураторами госдепа сша для дебошей.Юрий DedКоммуняки нового пошиба в своём репертуаре . На другое умишком скудноваты .ЕБЕлена Бресловауж не вам бы про скудоумие рассуждать...VBvaleri bolgovИз живший себя режим в предсмертной агонии. Так и все сегодняшние псевдо-коммунистыМиша КицисНадежда Андреева грубо нарушает Уголовный Кодекс РФ. Агитация, антиагитация в дни голосования (и за день голосований) запрещена. Эта статья фактически за ЕР, потому что коммунисты являются основными конкурентами за места в ГД.Леонид Попивняк...да успокойтесь Миша! Пройдёт КПРФ в ГД!.....наберёт правда меньше голосов чем в прошлый раз.....но думаю 9% будет......Кремлебот ПутинаВсё-таки диплом мехмата ЛГУ ещё не означает, что его счастливый обладатель имеет в голове вещество под названием "мозг". С прошлого года из-за пандемии отменены прежние ограничения на предвыборную агитацию в дни проведения выборовАлександр ПоповНа каждый бы участок по бондаренко.Леонид Попивняк...К счастью этот фигляр всеми силами рвущийся из Саратова в Москву только один...)))))))Александр ПоповУвы. да, только одинМаринавам так нравится хамство и ор вместо цивилизованного и, главное, законного, решения проблемы, если она есть? Так хочется с Хохляндией сравниться???Александр ПоповЯ смотрел полностью ролик.Маринаи что? ну смотрели, дальше что? Он предъявил постановление суда о фальсификации или хотя бы разбор полетов в избирательной комиссии?VGVasily GolovСегодня был на своем избирательном участке.Дремлет женщина наблюдатель.Одна.Полицейская охрана мешает ?КОИБ нет.Три урны.6 кабин.Выдали по ручке шариковой.Маска своя.У кого нет,дали и маску.Проверяют температуру. Рамка для металла на входе в школу.Там три избирательных участка.Александр НагоровБольшая часть оппозиционных избирателей вечером в воскресенье придёт. Чтобы затруднить фальсификации.ИИринаИ я в том числе . НО всё равно не поможет ,враги коммунистов уже давно "посчитали " результаты своих выборов . Главная интрига - сколько у них хватит наглости накидать голосов едроссам .Леонид Попивняк....и проголосуют за Яблоко)))))))))Леонид Попивняк...электорат КПРФ 65+.....поэтому максимум 9% -10%.......тут чистая логика и арифметика........Кремлебот ПутинаОппозиционная "избирательная карусель"...Маринанет, чтобы хамить и дебоширить, у них программа такая, КПРФ, кажется, решила возглавить это безобразие...стыдно должно быть!Александр НагоровЕдиная Россия жжёт. Ноу-Хау сейфы с двумя дверьми. https://www.youtube.com/watch?v=uUjuHf7b688Маринаскажите, вы глупы от природы или на почве КПРФ свихнулись?mark nikitinВ "15-ти летнем капитане", был такой Негорро - Пират - по совместительству кок. Врал Негорро, так же как ты.Александр ПлоховКто тебе поверит,афторишка из стана едросов.в фекалиях себя вымазывавших в ходе своей деятельности в пользу себя и олигархата?Бондаренко один из немногих порядочных людей,который желает улучшить жизнь россиян!Реально...а не при помощи выдачи 10 тыс нам и 15 силовикам...перед "выборами"Леонид ПопивнякРасскажите откуда Бондаренко и что РЕАЛЬНО сделал как депутат кроме как сидеть в маске на заседаниях с надписью " Путина в отставку"???????Валентин ЩербаковКак вообще допустили этого юродивого к выборамЛеонид Попивняк))))) 1985-го года рождения.....Успешную деятельность на политическом поприще Николай Николаевич Бондаренко начал с вступления в 2009 году ( в 24-года))))))) в ряды коммунистической партии РФ. В том же году он стал первым секретарем Фрунзенского райкома партии г. Саратова. ( в те же 24 года....как вступил в партию - так и стал секретарём)))) В 2011 ( через два года в 26 лет) он был избран в городское правительство, став самым молодым депутатом законодательного собрания, а в 2017 – депутатом областной Думы.....Уникум )))))))))Кремлебот ПутинаТак в КПРФ все такие - что ни член, так или миллиардер, или великий начальник )))Леонид Попивняк......ну если мама директор продуктовой оптовой базы....то уж куда выпускнику юридического института ещё податься???)))))))....в 24 года и опыт руководства есть...))))....и политическая закалка)))).....и идеологическая платформа...))))))Boris MaxИ ДОЛГО МЫ БУДЕМ КАЖДЫЙ ДЕНЬ СЛЫШАТЬ И ВИДЕТЬ ЭТОГО ДЕБИЛА-ДЕПУТАТА? В конце концов у властей нет управы на е№анутого депутата?Леонид Попивняк...ещё пару дней.....20-го уйдёт в небытие...)))))))mark nikitinНу обычно такие крикуны никто и звать их никак - пиарщики и истерики. Он и не стесняется фальшивить. Свои деньги отработает и уедет за рубеж. Деньги вскоре закончатся и здравствуй трущоба.Людмила Хурамшина (Стародубцева)Посадить его надо, надоел этот урод.Валентин ЩербаковГоворят, что в семье не без урода, однако подобных уродов в КПРФ большинство.АВАлександр ВиноградовНе ужели эта сука пролезет в парламент? Коммуняк видно по полёту.Леонид Попивняк....В общем списке на выборах в ГД от КПРФ его нет.....будет пытаться через округ пролезть.....надеюсь отфутболят......)))))Valentina Fortunaeto hohol,gnat ego von.Николай ЗайчиковТы сперва в своей сраной стране разберись , а потом уж лезь в Россию , чума нерусская.НННиколаев НиколайСцыти, суки.НННиколаев НиколайСцыш, сука.Леонид Попивняк.....Хамить не надо!....или словарного запаса не хватает????))))Комментировать
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