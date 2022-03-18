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В Чеченской Республике студентам Шалинского колледжа рассказали о профилактике IT-преступлений

В Чеченской Республике студентам Шалинского колледжа рассказали о профилактике IT-преступлений

В профессиональном колледже г. Шали прошла встреча по профилактике преступлений в сфере информационных технологий.

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