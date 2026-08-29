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Царьград

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ФСБ лишила гражданства 8 иностранцев за угрозу безопасности России

ФСБ лишила гражданства 8 иностранцев за угрозу безопасности России

ФСБ лишила гражданства восьмых выходцев из Центральной Азии и Закавказья. Среди причин: угроза безопасности России, призывы к саботажу, разжигание межнациональной розни и пропаганда экстремизма.

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