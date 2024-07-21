Закон бумеранга. "Американская администрация пытается отговорить россиян передать свои быстрые противокорабельные ракеты хуситам".

А решать этот вопрос нужно. Если англосаксы разрешат наносить удары дальнебойными ракетами по территории России, тогда нужновсе сделать также, как и они. Передать необходимое вооружение нашим друзьям для наведения порядка в своем регионе без англосаксов. Пора уже их окончательно выкурить с Ближнего Востока....

Дмитрий Гурин

Они уже "разрешили" и удары по Крыму, Донецку и Севастополю просто развязывают нам руки в плане поставок ракет "нужным заказчикам". Пусть лучше думают, а то ведь можно и кое что из захваченных оружейных поставок ЕС, Британии и США переправить в ту же Мексику наркокартелям и в Ирландию радикалам из "Черный сентябрь" чтоб Бриты опять пороха нюхнули..... ЕС сами потихоньку загибаются и без сторонних вмешательств.........