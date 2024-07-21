Парад в йеменской Сане, в конце мая. Так и не скажешь, что у хуситов всё разбомлено. Похожн, кто-то отчаянно врёт.
Закон бумеранга. "Американская администрация пытается отговорить россиян передать свои быстрые противокорабельные ракеты хуситам".
Комментарии
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Сергей Туренко
А решать этот вопрос нужно. Если англосаксы разрешат наносить удары дальнебойными ракетами по территории России, тогда нужновсе сделать также, как и они. Передать необходимое вооружение нашим друзьям для наведения порядка в своем регионе без англосаксов. Пора уже их окончательно выкурить с Ближнего Востока....
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1 час.
Дмитрий Гурин
Они уже "разрешили" и удары по Крыму, Донецку и Севастополю просто развязывают нам руки в плане поставок ракет "нужным заказчикам". Пусть лучше думают, а то ведь можно и кое что из захваченных оружейных поставок ЕС, Британии и США переправить в ту же Мексику наркокартелям и в Ирландию радикалам из "Черный сентябрь" чтоб Бриты опять пороха нюхнули..... ЕС сами потихоньку загибаются и без сторонних вмешательств.........
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5 мин.
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