Закон бумеранга. "Американская администрация пытается отговорить россиян передать свои быстрые противокорабельные ракеты хуситам".

Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Парад в йеменской Сане, в конце мая. Так и не скажешь, что у хуситов всё разбомлено. Похожн, кто-то отчаянно врёт.

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Комментарии
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Сергей Туренко
А решать этот вопрос нужно. Если англосаксы разрешат наносить удары дальнебойными ракетами по территории России, тогда нужновсе сделать также, как и они. Передать необходимое вооружение нашим друзьям для наведения порядка в своем регионе без англосаксов. Пора уже их окончательно выкурить с Ближнего Востока....
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1 час.
Дмитрий Гурин
Они уже &quot;разрешили&quot; и удары по Крыму, Донецку и Севастополю просто развязывают нам руки в плане поставок ракет &quot;нужным заказчикам&quot;. Пусть лучше думают, а то ведь можно и кое что из захваченных оружейных поставок ЕС, Британии и США переправить в ту же Мексику наркокартелям и в Ирландию радикалам из &quot;Черный сентябрь&quot; чтоб Бриты опять пороха нюхнули..... ЕС сами потихоньку загибаются и без сторонних  вмешательств.........
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5 мин.

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