Немецкий политик Нимайер: стремление Мерца и Писториуса усиливать армию ужасает

Намерения победившего на выборах в Германии лидера блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Фридриха Мерца и главу МО ФРГ Бориса Писториуса постоянно увеличивать расходы бюджета на оборону не могут не ужасать.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии