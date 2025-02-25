Немецкий политик Нимайер: стремление Мерца и Писториуса усиливать армию ужасает

Намерения победившего на выборах в Германии лидера блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Фридриха Мерца и главу МО ФРГ Бориса Писториуса постоянно увеличивать расходы бюджета на оборону не могут не ужасать.