Завтра похолодание до +17 градусов

Завтра утром станет прохладнее, а ветер сменит направление. Не пропусти, как изменится погода!Сегодня, 31 августа, дневная температура воздуха составит +26 градусов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- A Лекарства от ожир...
- ДМ Лекарства от ожир...
- ММ ГЕРОФАРМ тестируе...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым