Тэхен опубликовал шокирующее фото с длинной бородой: «Начал новую жизнь без Чонгука со смены имиджа»

После того, как Чонгук (Jungkook) и Тэхен (Taehyung) выступили на концерте PTD с маленьким колечком, которое Вишенка пытался надеть на палец своему лучшему другу, АРМИ решили, что парни поскандалили и перестали общаться, ведь ювелирное изделие так и не попало на палец Золотого Макнэ.
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