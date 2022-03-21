Тэхен опубликовал шокирующее фото с длинной бородой: «Начал новую жизнь без Чонгука со смены имиджа»

После того, как Чонгук (Jungkook) и Тэхен (Taehyung) выступили на концерте PTD с маленьким колечком, которое Вишенка пытался надеть на палец своему лучшему другу, АРМИ решили, что парни поскандалили и перестали общаться, ведь ювелирное изделие так и не попало на палец Золотого Макнэ.